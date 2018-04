Il truffatore "denuncia" il rapinatore che gli ha rubato i soldi del colpo: arrestati entrambi

Si erano conosciuti pochi giorni prima in una sala slot, una sorta di punto di riferimento per loro. Così, dopo aver scoperto che entrambi erano senza un lavoro e quasi senza soldi, avevano deciso di mettersi in affari. Una coppia inedita, nuova, e ben poco affiatata, tanto che dopo il colpo non si erano visti mai più e uno di loro era rimasto a mani vuote. E proprio lui, quando è finito in manette, ha deciso di raccontare tutto - o almeno quel poco che sapeva e che ricordava - mettendo nei guai se stesso e il suo vecchio complice.

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della squadra anti truffe - guidati dal capitano Federico Smerieri - perché ritenuti responsabili di una rapina commessa il 6 dicembre nel punto Snai di viale Sarca a Milano. In cella sono finiti Giovanni F. - ventottenne già in carcere da fine dicembre perché accusato di otto truffe agli anziani - e Cosimo G., un trentacinquenne senza lavoro, senza un domicilio fisso e con un piccolo precedente per armi.

Video | La rapina nel punto Snai di Milano

I due, stando a quanto accertato dagli investigatori, lo scorso 6 dicembre avrebbero rubato 3500 euro a un dipendente del centro scommesse. Il più giovane dei due, fingendo di essere un giocatore, era entrato nel locale e aveva fatto da palo, aspettando che il negozio si svuotasse per dare il segnale al suo complice. A quel punto, il secondo uomo era entrato e aveva puntato alla schiena della vittima un revolver a canna lunga per convincerlo a eseguire gli ordini.

Dopo la rapina, però, i due malviventi erano fuggiti in due direzioni diverse e il ventottenne aveva perso le tracce del suo "amico" con i soldi.

Poco dopo, invece, le tracce del ventottenne le avevano trovate i carabinieri, che lo avevano arrestato per otto truffe ad anziane e disabili che avrebbe commesso tra aprile e giugno 2017 e che gli avrebbero fruttato 17mila euro in contanti e gioielli per un valore di oltre 25mila euro.

Video | Il truffatore di anziane in azione

Proprio al momento dell'arresto, il truffatore - forse per un rimorso di coscienza o forse per farla pagare al "socio" che lo aveva a sua volta truffato - aveva confessato ai carabinieri di aver rapinato soltanto qualche giorno prima un punto Snai della zona Nord di Milano insieme a un uomo di cui sapeva ben poco.

Così, i militari hanno iniziato le indagini e, dopo aver individuato il colpo, - quello del 6 dicembre in viale Sarca - hanno recuperato le immagini delle telecamere di video sorveglianza e hanno identificato il rapinatore.

Cosimo G. - che secondo quanto riferito dai carabinieri vive tra bad & breakfast e hotel e non ha una fonte di reddito fissa - è stato bloccato nei giorni scorsi in piazzale Udine, dove aveva da poco affittato una stanza. Nell'appartamento i militari hanno trovato una pistola finta senza tappo rosso e un revolver a canna lunga ad aria compressa, proprio l'arma usata per il colpo.

Lui e il truffatore - che sta scontando oltre cinque anni di cella per le truffe - devono rispondere del reato di rapina a mano armata. I due "rapinatori per caso" si trovano entrambi nel carcere di San Vittore.