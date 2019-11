Segrate, rapina a un portavalori da Bricoman: i banditi sparano a un vigilante e fuggono

Si sono rifiutati di consegnare i soldi, anche davanti alla minaccia con le pistole. È finita che la coppia di malviventi ha sparato addosso a uno di loro, un vigilante di 44 anni, ferendolo alla gamba. E poi sono fuggiti.

La tentata rapina da film è andata in scena lunedì mattina, alle 7.40, in via Lambretta a Segrate, a due passi dal confine con il territorio comunale di Milano. I banditi avevano puntato un portavalori blindato che in quel momento era davanti al negozio Bricoman.

Sparatoria e rapina davanti a Bricoman

Dopo l'assalto fallito, la coppia di rapinatori è scappata a mani vuote. A quel punto i vigilanti hanno caricato il ferito sul furgone e lo hanno trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il 44enne non è in pericolo di vita.

Per questo all'arrivo dei carabinieri della Compagnia San Donato e delle ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza sul posto non c'era più 'nessuno'. I militari, guidati dal capitano Antonio Ruotolo, stanno sentendo adesso i testimoni e visionando le telecamere di sicurezza della zona per cercare di risalire all'identità dei rapinatori.