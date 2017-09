Sparano un colpo di pistola durante una rapina in una ditta: arrestati cinque pregiudicati

Cinque pregiudicati italiani sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina aggravata dalla polizia di Milano.

I membri della banda - fermati dagli uomini della Squadra Mobile, guidati da Lorenzo Bucossi - sono stati protagonisti di un violento episodio all'interno di una ditta di Settimo Milanese, venerdì 8 settembre: dopo aver fatto irruzione armi in mano, i cinque si sono guadagnati la via di fuga esplodendo un colpo di pistola contro una persona senza esitare. Il cittadino, fortunatamente, non è rimasto ferito.

L'arresto è arrivato in seguito ad una velocissima indagine.