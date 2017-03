Cercano di rapinare un uomo mentre dorme in auto: ma lui li prende a sprangate, tre arresti

Cercano di rubare il borsello di un uomo mentre questo dorme in auto. Per cui decidono di infrangere il finestrino con un sasso, pensando di non svegliare la vittima che, ovviamente, sente tutto e cerca di reagire armato di bastone. Scoppia una rissa tra i tre malviventi e la vittima fino a quando non intervengono i carabinieri e arrestano il trio: un peruviano, un salvadoregno,e una boliviana.

E' quanto è avvenuto alle due di notte tra mercoledì e giovedì, in via Privata Ruggero Ruggeri, in zona Cimiano, a Milano. A segnalare la "lite con i bastoni" sono stati i residenti, svegliati dalle urla.

La vittima, un uomo serbo, ha raccontato ai militari l'episodio spiegando di essere stato 'aggredito' nel sonno. I tre malviventi, due dei quali con precedenti penali, sono stati trasportati subito al carcere di San Vittore.