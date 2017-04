“Dammi tutto o ti stupro”: ragazza ventenne rapinata e minacciata nella sua auto a Milano

Prima l’ha minacciata di stupro. Poi, mentre lei era sotto shock e immobile davanti a lui, ha afferrato la sua borsetta ed è scappato, scomparendo nel nulla.

Alba da incubo, quella di sabato, per una ragazza italiana di ventidue anni, rapinata mentre era nella sua auto - ferma in sosta in attesa di amici - in viale Alemagna, al Parco Sempione.

Verso le cinque, secondo quanto lei stessa ha raccontato alla polizia, un uomo - descritto come un giovane di colore - ha aperto la portiera della macchina, si è seduto sul sedile passeggero e le ha ordinato di darle tutto quello che aveva, minacciandola di stupro.

A quel punto, terrorizzata, la ventiduenne ha consegnato la borsetta - con all’interno soldi e documenti - al ladro, che è sceso dall’auto ed è scappato all’interno del parco.

In viale Alemagna, allertati dalla vittima, sono intervenuti gli agenti della Questura, ora al lavoro per cercare di risalire all’aggressore.

Soltanto poche ore prima, nella tarda serata di venerdì, la stessa sorte era toccata ad un’altra ragazza - anche lei ventenne -, aggredita in strada, minacciata con una pistola e rapinata da quattro uomini che l’hanno costretta a consegnare loro una borsa con duemila euro in contanti e un iPhone.