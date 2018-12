Rapinano supermercato puntando una pistola contro la cassiera: ladri in fuga

È entrato in un supermercato armato di pistola, ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare l'incasso, mentre il suo complice lo aspettava fuori dal negozio in scooter, facendogli 'da palo'. È quanto accaduto verso le 17 di lunedì 24 dicembre nel super di via Lurani, a Bresso. Dopo la rapina i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Ad essere sottratti dalla sola cassa aperta del discount sono stati soltanto 300 euro. Tanta però la paura per la commessa dell'esercizio, che si è vista minacciare con una pistola - non si sa se autentica o finta. Dopo aver preso il contante, il rapinatore è uscito dal supermercato e salito in moto con il suo complice, che lo stava aspettando alla guida.

Il personale del negozio ha subito allertato i carabinieri, ma quando sono arrivati era troppo tardi: i due rapinatori si erano già dileguati.