Assalto ai superalcolici nei supermercati: un arresto all'Esselunga e uno al Carrefour

Evidentemente stavano già pensando alla serata di Capodanno e hanno pensato bene di fare un po' di spesa gratis al supermercato. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per aver cercato di rubare varie bottiglie di superalcolici da due negozi milanesi: l'Esselunga di viale Giovanni Suzzani e il Carrefour di via Carlo Farini.

Rapine in due supermercati

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in viale Suzzani. A chiamare gli agenti è la guardia giurata del super, alle 14. Un ragazzo marocchino di 22 anni aveva appena strattonato un impiegato del negozio per cercare di rubare due bottiglie di superalcolici. Immediato l'intervento dell'addetto alla sicurezza, che lo ha bloccato e della polizia, che lo ha portato via in manette.

Il secondo arresto è avvenuto nella notte. Poco prima delle 4, un ragazzo somalo di 24 anni si è scagliato contro un vigilate del supermercato h24 di via Farini. Il 24enne stava cercando di scappare con una bottiglia di liquore. Ad avere la meglio è stato l'incaricato della sicurezza, che ha poi avvertito la polizia.