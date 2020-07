Milano, finto cliente rapina un supermercato: tradito dall'impronta su una lattina di birra

Ha rapinato un supermercato fingendosi un cliente ma il giorno dopo è stato rintracciato. Il fatto è avvenuto martedì 30 giugno, a Milano: quando la polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un italiano di 41 anni per rapina aggravata.

Il giorno precedente, intorno alle 12, l'uomo era entrato all'interno di un supermercato in zona Ticinese fingendo inizialmente di comprare delle birre. Giunto in prossimità delle casse ha mostrato nella mano alcune monete, ma nel momento in cui la commessa ha aperto la cassa, ha repentinamente allungato un braccio asportandone le banconote.

La cassiera ha provato a fermarlo, ma il 40enne ha estratto un coltello dalla tasca sinistra minacciando la ragazza. Ha così rapinato la somma di 700 euro e si è allontanato. Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti e della polizia scientifica per rilievi e accertamenti del caso.

Successivamente i "Falchi" della Squadra Mobile si sono messi sulle tracce del malvivente, convinti che gravitasse ancora in zona. Effettivamente lo hanno rintracciato il giorno dopo la rapina, nei pressi di Piazza XXIV Maggio, poco distante dal supermercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arrestato è un pregiudicato. Ad incastrarlo le immagini del sistema di videosorveglianza ed un'impronta che l'uomo ha lasciato su una delle lattine di birra che aveva finto di comprare, che ha confermato la sua identità. La misura del fermo di polizia giudiziaria è stata convalidata e il 41enne si trova in carcere a San Vittore.