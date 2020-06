Rapina al supermercato in piena notte: porta via vino per 40 euro, arrestato

Sventata una rapina nella notte tra sabato e domenica in un supermercato aperto 24 ore su 24, il Carrefour di via delle Forze Armate, in zona Parco delle Cave.

E' successo all'una e mezza di notte. Un uomo era entrato nel supermercato ed aveva preso bottiglie di vino del valore complessivo di circa quaranta euro, per poi guadagnarsi la fuga senza pagare minacciando il personale della vigilanza e infrangendo la porta d'uscita.

Sul posto si è precipitata una volante della polizia: gli agenti hanno rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato per rapina, recuperando le bottiglie e restituendole al supermercato.