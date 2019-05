Arrestato il rapinatore 'al telefono': preso dai 'falchi' dopo l'undicesimo colpo in farmacia

Fa irruzione in farmacia, finge di avere una pistola in tasca e si fa consegnare 550 euro in contanti. E' sospettato di essere l'autore di altre undici rapine.

L'uomo, un 52enne italiano, è stato arrestato lunedì pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano. L'accusa è quella di rapina.

Aveva fatto irruzione in una farmacia di piazza Gasparri e, dopo aver minacciato il farmacista e finto di avere una pistola nella tasca, si era fatto consegnare l'incasso di 550 euro in contanti. Poco dopo, gli agenti della sezione "Falchi" della Squadra Mobile l'hanno bloccato e arrestato.

Chi è il rapinatore che parla al telefono

L'uomo è sospettato di altre undici rapine, nove da ottobre del 2018 a oggi e due commesse nel 2014, consumate con la stessa tecnica. La caratteristica del modus operandi consiste tendenzialmente nel temporeggiare al telefono cellulare all'esterno degli obiettivi attendendo il momento giusto per colpire.

È proprio questo modo - "isolata serialità" - che ha consentito di collegarlo a tutte le altre rapine: incastrato dalle testimonianze delle vittime e dalle immagini di video sorveglianza.

Le foto dell'ultima rapina