Milano, ragazzo aggredito e rapinato da una transessuale: non aveva i soldi per pagarla

Aveva contattato una trans per un appuntamento a luci rosse. E l'aveva portata a casa. Ma quando le ha detto che non aveva i soldi per pagarla lo ha rapinato portandogli via con la forza lo smartphone e le poche decine di euro che aveva in tasca. E per lei sono scattate le manette: fermo di indiziato di delitto per rapina. È successo in via Mar Jonio a Milano nella notte tra venerdì e sabato 10 agosto; nei guai una transessuale brasiliana che ha rapinato un ragazzo gambiano di 29 anni.

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte, come riferito dagli agenti della Questura di Milano. A chiamare la polizia è stata proprio la vittima e sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Sempione. La transessuale è stata rintracciata poco dopo con addosso il telefono e i contanti. E per lei sono scattate le manette.