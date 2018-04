Picchiato da quattro rapinatori sul treno: 18enne denuncia aggressione a Milano Bovisa

Come ogni domenica mattina, anche il 15 aprile attorno alle 12, le carrozze del treno partito da Milano Cadorna e diretto a Saronno erano quasi deserte. Probabilmente approfittando di questo particolare, una gang di quattro ragazzi ha aggredito un giovane 18enne italiano che viaggiava verso Novate Milanese.

Il treno stava per arrivare nella fermata di Milano Bovisa, quando il quartetto lo ha circondato. Senza troppi giri di parole gli hanno chiesto cellulare portafogli, e gli hanno dato un pugno in faccia. Per poi fuggire con il bottino.

La vittima per fortuna non ha riportato ferite importanti ed ha continuato il viaggio fino alla sua fermata di destinazione, dove poi ha fatto denuncia ai carabinieri. Il caso è adesso seguito dai militari del Comando provinciale di Milano. Gli aggressori sono stati descritti dal 18enne come giovani di origini nordafricane.

Recentemente il personale Trenord aveva scritto una lettera indirizzata ai governanti e alla direzione dell'azienda per denunciare lo stato d'insicurezza, sempre più allarmante, sui treni regionali lombardi.