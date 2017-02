Milano, borseggia un'anziana in centro: rom arrestato da un carabiniere fuori servizio

Affianca una coppia di anziani in strada che passeggiano a piedi, sfila il portafogli dalla borsa della signora, poi scappa a tutta velocità. Le urla delle vittime attirano l'attenzione di un maresciallo dei carabinieri che ha appena smontato dal servizio. Il militare - della Compagnia Duomo - si lancia all'inseguimento dello scippatore e lo arresta poche decine di metri dopo.

E' successo domenica pomeriggio, intorno alle diciassette, in via Delle Asole a Milano. L'arrestato è un cittadino romeno di trentatré anni, di etnia rom. L'uomo è noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. L'accusa nei suoi confronti è quella di tentato furto.

Le vittime dell'aggressione, una coppia di settantenni italiani, non hanno riportato alcuna lesione ma solo un grande spavento.