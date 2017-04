Tentano di rapinare una ragazza ma lei li mette in fuga

Una 21enne ha subìto un tentativo di rapina all'una di notte del 26 aprile.

La giovane, di nazionalità italiana, era in via Canova e stava camminando da sola verso corso Sempione quando due uomini l'hanno aggredita tentando prima di rubarle il cellulare, che lei teneva in mano, poi la borsa.

Ma la 21enne ha resistito alla rapina, pur cadendo per terra, e non ha mollato la presa dei suoi oggetti: ad un certo punto i due malviventi hanno deciso di scappare. La giovane ha poi chiamato la polizia, che ora è al lavoro sulle telecamere di sorveglianza della zona.