Milano, ancora un'aggressione nella zona della movida: gang circonda e rapina un ragazzo

Paura per un ragazzo italiano di 29 anni in via Col di Lana, zona Ticinese a Milano. Durante la notte tra lunedì e martedì, attorno alle 3.20, è stato circondato da un gruppo di giovani minacciosi. I malviventi lo hanno poi rapinato dei soldi nel portafogli e del cellulare.

A riferire l'accaduto è la questura, che sul posto è intervenuta con una volante dopo la denuncia del 29enne. I rapinatori sono fuggiti senza lasciare traccia e sull'episodio indagano i poliziotti.

Rapine e aggressioni in Ticinese

Durante il fine settimana, corso di Porta Ticinese è stata teatro di una brutale aggressione contro un ragazzo italiano di 25 anni. Il 25enne ha riferito di essere stato picchiato da una decina di sconosciuti per la sua omosessualità. Sul caso indaga la polizia locale.

Sempre sulla stessa via una ragazzino di 16 anni è stato arrestato dopo aver strattonato e rapinato una donna del telefono cellulare. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere Beccaria.