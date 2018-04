Donna 55enne assesta una testata al rapinatore e lo mette ko

Una badante romena 55enne ha messo ko un bandito che voleva rapinarla colpendolo con una testata in faccia.

Il fatto, secondo quanto è trapelato dalle forze dell'ordine, è accaduto alle 14 dell'altro giorno in via Faruffini, a Milano, dove un marocchino di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina dopo l'intervento di alcuni condomini che hanno aiutato la donna.

Il nordafricano, con precedenti, l'ha aggredita nell'androne del palazzo pensando che fosse una vittima facile. Non aveva fatto i conti con la resistenza della donna, di stazza molto imponente e per nulla intimorita dal balordo, che lo ha colpito al volto.

L'uomo, in risposta, le ha morso il braccio ma è stato comunque bloccato fino all'arrivo dei militari.