"Dammi la borsa o ti ammazzo": anziana rapinata in pieno giorno

"Dammi la borsa o ti ammazzo". Queste le parole che un'anziana si è sentita rivolgere da un malvivente che l'ha rapinata verso le 15:30 del 6 gennaio mentre si trovava in via Fiuggi, zona Ca' Granda. Sul posto è accorsa la polizia, ma il ladro aveva già fatto in tempo a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

L'autore della rapina, secondo quanto riferito dagli agenti, è stato descritto dalla vittima come "un uomo italiano, di costituzione magra". L'anziana, una donna di 72 anni, fortunatamente non è rimasta ferita per l'aggressione e ha rifiutato il trasporto in ospedale. La borsa della vittima è stata poi ritrovata nella zona.