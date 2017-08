Cuoco violento prende a pugni ragazza, poi fa 'spaccare' il naso ad un passante: arrestato

Si è consegnato alla polizia del Commissariato di Sesto San Giovanni poco prima dell'arresto da parte dei carabinieri. I militari erano risaliti alla sua identità grazie alla patente ritrovata in uno zaino gettato a terra nel tentativo di divincolarsi da un passante che cercava di placcarlo durante la sua rocambolesca fuga. Scappava a piedi, accanto al Parco Trotter su via Giuseppe Giacosa, dopo aver aggredito una ragazza di 20 anni per rubarle il cellulare.

La rapina e l'inseguimento a piedi

In manette, per tentata rapina aggravata, è finito un cuoco italiano di 35 anni con problemi conclamati di dipendenza da cocaina. L'uomo, divorziato e attualmente senza fissa dimora, era uscito dalla tossicodipendenza dopo un percorso in comunità ma da un po' di tempo aveva ripreso con le droghe ed era stato allontanato anche dalla casa genitoriale.

Alle 13 di martedì si era scagliato contro una giovane connazionale. La 20enne, d'istinto, ha provato a difendere il suo cellulare bloccando il 35enne. L'alterco tra i due aveva attirato l'attenzione dei passanti. La ragazza, dopo aver ricevuto un pugno in faccia, aveva mollato il bandito.

Subito dopo, un primo testimone aveva provato a bloccarlo, costringendendolo a gettare a terra lo smartphone appena scippato e uno zaino che portava addosso: dentro ci sarà la sua patente. Poco dopo, in via Marco Aurelio, un altro uomo, un 55enne dipendente Telecom, è stato spintonato con violenza a terra e nella caduta si è fratturato il setto nasale.

La partecipazione di vittima e passanti - stranieri e italiani - è stata determinante per risalire al rapinatore in tempi brevissimi. Poche ore dopo, il cuoco era già a San Vittore.