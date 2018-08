Milano, ubriaco va in via Gola per comprare droga ma viene pestato e rapinato: un arresto

Lo spaccio di droga e la malavita in via Emilio Gola a Milano sembrano non andare in vacanza mai. Dopo l'arresto del weekend, quando un uomo era stato trovato con diversi grammi di eroina e sostanza da taglio in una casa Aler occupata, la polizia è riuscita a mettere le mani anche su un rapinatore di 23 anni. A finire in manette, spiegano dalla questura, è un ragazzo marocchino, M. D., che insieme ad altri complici aveva rapinato e aggredito un connazionale di 50 anni.

Stando alla ricostruzione degli agenti del commissariato Porta Ticinese, che hanno condotto le indagini, sabato 4 agosto la vittima si era recata presso il civico 27 probabilmente con l'intenzione di comprare qualche grammo di droga. L'uomo era molto ubriaco e, prima di entrare nello stabile, aveva girovagato per la zona dei Navigli. Una volta all'interno del cortile, il 50enne è stato minacciato da tre connazionali che lo hanno preso a calci e pugni per poi strappargli l'orologio. La sequenza dell'aggressione è stata immortalata dagli impianti delle telecamere di videosorveglianza istallate nell'area.

I poliziotti hanno acquisito le immagini dello stabile di proprietà dell'Aler. Dall'analisi di queste è stato possibile accertare l'intera dinamica dei fatti e dare un volto ai responsabili, identificati grazie ai riscontri forniti dalla Scientifica. Lunedì, gli agenti sono andati ai giardini condominiali di via Gola 27 ed hanno rintracciato e arrestato uno dei tre rapinatori.