Picchiò una donna in auto per rapinarla. Trovato: è in carcere per altre rapine

Il 10 marzo - alle nove di mattina - entrò nell'auto (ferma e parcheggiata in via Goldoni) dalla parte del passeggero, mentre era già salita a bordo la proprietaria, e ingaggiò con lei una violenta colluttazione per portarle via la borsa. La donna ebbe una prognosi di oltre quaranta giorni in ospedale.

L'autore della rapina è stato identificato: si tratta di un 33enne italiano, già noto alle forze dell'ordine. L'individuazione è avvenuta attraverso le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti sulla strada. Non solo: la vittima della rapina l'ha riconosciuto dai fotogrammi.

La polizia gli ha quindi recapitato - nella giornata di venerdì 13 ottobre - l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo nel frattempo si trova detenuto nel carcere di Cremona per altre rapine.