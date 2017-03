Rapina in un "Compro oro": il proprietario reagisce, i ladri sparano e fuggono col bottino

Quando il proprietario ha cercato di opporsi alla rapina, non ci hanno pensato due volte: uno di loro ha caricato l’arma e ha aperto il fuoco. Un gesto “dimostrativo” - fatto per far capire alla vittima che erano pronti a tutto -, che alla fine ha funzionato.

Rapina lunedì sera verso le 19 in un “Compro oro” di via Lecchi, zona Romolo a Milano. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, due uomini - armati - hanno fatto irruzione nel locale e hanno ordinato al titolare di consegnare loro oro e soldi.

Quando l’uomo ha cercato di reagire, uno dei malviventi ha aperto il fuoco puntando però l’arma verso il pavimento. A quel punto, il proprietario del “Compro oro” si è arreso e ha dato ai rapinatori circa duecento euro in contanti e gioielli e monili dal valore di diecimila euro.

Sul posto, dopo il colpo, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri di Milano. La vittima, nonostante lo spavento e qualche lieve ferita per la colluttazione con i rapinatori, ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

I due ladri, invece, per il momento hanno fatto perdere le loro tracce.

Ph: il Compro Oro rapinato dai malviventi