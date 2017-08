Lo minaccia in strada con un coccio di bottiglia, poi cerca di rapinarlo: arrestato

Prima si è avvicinato con una scusa, poi ha tirato fuori un coccio di bottiglia minacciandolo e aggredendolo. L'epilogo? È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentata rapina. È stata una notte di paura quella vissuta da un cittadino tunisino di 39 anni, minacciato e picchiato da un cittadino ghanese di 32 anni.

Tutto è successo poco prima della 1.30 in viale Molise, come riferito dagli agenti della Questura di Milano. Il 32enne si è avvicinato con l'intenzione di portargli via tutto quello che aveva nel portafogli. Lui ha reagito: prima gli ha negato il denaro, poi quando è stato aggredito ha risposto alla violenza. È nata una zuffa al termine della quale è riuscito a immobilizzare il malvivente e chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano che lo hanno ammanettato e portato in Questura.

Nessuno dei due ha riportato gravi ferite, solo qualche graffio dovuto alla colluttazione. Per il cittadino ganese si sono aperte le camere di sicurezza. Nella giornata di sabato sarà giudicato dal tribunale di Milano.