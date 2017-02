Rapinatore arrestato da un militare che stava per montare la guardia in caserma

Ha adocchiato, a mezzanotte e mezza, una donna di 29 anni che passeggiava in via Vincenzo Monti e, dopo averle dato un colpo per spaventarla, l'ha rapinata della sua borsa. Poi è scappato a gambe levate.

Ma si trovava nelle vicinanze di una caserma: la donna ha gridato attirando l'attenzione di un militare che stava per iniziare il turno di guardia e che si è messo all'inseguimento del malvivente, bloccandolo poco lontano, in corso Magenta.

La polizia è poi intervenuta per procedere con l'arresto in flagranza. In manette è finito un marocchino di 27 anni. E' successo nella notte tra il 22 e il 23 febbraio.