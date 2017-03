Rapina in zona Forze Armate: uomo aggredito da tre persone

Un uomo di 83 anni è stato rapinato in pieno giorno, il 15 marzo, in via Osteno, all'angolo con via delle Forze Armate.

Lui stesso, spaventato e ferito alla mano, ha chiamato il 112 riferendo l'episodio, avvenuto alle due e venti del pomeriggio. Ad aggredirlo tre persone, che sono state rintracciate poco lontano e arrestate dalla polizia: si tratta di marocchini di 30, 40 e 42 anni.

La vittima è stata portata in ospedale in codice verde per la contusione alla mano, che si è procurato cercando di ribellarsi alla rapina. La refurtiva, cento euro, è stata restituita all'anziano.