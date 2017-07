Ragazza rapinata nel cuore della notte in via Padova, malvivente scappa con la collana

È stata aggredita alle spalle in piena notte mentre si trovava in compagnia di due amici, tutto per la collanina che aveva al collo.

Notte di paura, quella tra venerdì e sabato 15 luglio per una ragazza di 31 anni, italiana, aggredita in via Padova a Milano; il fatto è accaduto intorno alla una di notte. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, la vittima è stata avvicinata da un ragazzo — un giovane tra i 20 e i 25 anni, Nordafricano —, che l’ha aggredita alle spalle strappandole la collanina che indossava per poi scappare a piedi senza lasciare alcuna traccia.

La polizia sta indagando per cercare di risalire all’identità del rapinatore.