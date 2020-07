Milano, fermato in mezzo alla strada, tirato giù dall'auto e rapinato: arrestato un uomo

Lo hanno fermato mentre era in macchina. E in tre lo hanno tirato fuori dall'abitacolo e rapinato. Gli hanno portato via il telefono e sono scappati facendo perdere le loro tracce, ma per uno di loro sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di martedì in via Pietro da Cemmo a Milano (zona Ghisolfa), nei guai un turco di 50 anni.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 15.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto riferito ai poliziotti dalla vittima i tre lo avrebbero fermato proprio mentre era in auto. Sono stati i passanti, vedendo la scena, a chiamare il 112 e a far intervenire gli agenti della questura.

Una volta sul posto gli agenti hanno raccolto la testimonianza e successivamente hanno rintracciato il telefono che era addosso a uno dei tre presunti aggressori. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina.