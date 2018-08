La aggrediscono alle spalle, la colpiscono al volto e la derubano: paura per una donna

Una donna stava camminando in via Preneste, zona San Siro, verso le 23 del 16 agosto, quando due malviventi l'hanno attaccata alla spalle, le hanno percosso il viso e le hanno strappato la borsa. Lei stessa lo ha riferito alla polizia, accorsa su segnalazione del 118. I due aggressori sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, una 42enne di nazionalità peruviana, a causa dei colpi subiti è stata portata all'ospedale s. Paolo in codice giallo. Secondo la sua testimonianza, i due rapinatori erano presumibilmente di origine magrebina.

Esiguo il bottino per i ladri: dentro alla borsa della donna c'erano soltanto 30 euro in contante. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia per tentare di indentificare gli autori del furto.