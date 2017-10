Milano, ragazzine di 15 anni rapinate al parco: minacciate col coltello e scippate da due ladri

Due ragazzine di quindici anni, italiane, sono state rapinate domenica sera mentre si trovavano nei giardinetti di via Restelli, in zona Zara.

Poco dopo le 23, le due - come hanno raccontato loro stesse ai poliziotti - sono state avvicinate da due uomini e minacciate. Uno dei due aggressori - entrambi descritti come giovani nordafricani - ha estratto un piccolo coltello e ha intimato alle vittime di consegnare tutto quello che avevano. I ladri, dopo aver preso un cellulare Huawey e un paio di occhiali da vista, si sono allontanati e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Sono state proprio le due quindicenni, qualche attimo dopo, a dare l'allarme alla polizia, che ora indaga. Nonostante il grande spavento, le ragazzine non sono rimaste ferite e non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.