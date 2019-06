Picchiano e rapinano una donna: scappano, ma un carabiniere maratoneta li raggiunge e arresta

Prima il rapporto sessuale. Poi la rapina. Ma non avevano fatto i conti con un carabiniere maratoneta.

Il fatto è avvenuto la scorsa notte in via Ripamonti. Secondo quanto raccontato dalle forze dell'ordine, due uomini, dopo averla pagata, fanno sesso con una prostituta romena di 34 anni e poi si allontanano. Uno dei due, 30enne italiano, torna indietro con la scusa di volere un bacio, ma la prende a schiaffi e ruba la borsa. Lei reagisce e lui la picchia, provocandole 10 giorni di prognosi.

Una gazzella dei carabinieri per caso assiste alla scena. Il più giovane dei due, ha cercato di fuggire a piedi, ma sulle sue tracce si è messo un militare con alle spalle diverse partecipazioni a maratone e gare di corsa sulla lunga distanza che, dopo un breve inseguimento, lo ha raggiunto e bloccato.

L'altro, di 6 anni più vecchio e anch'egli italiano, ha invece cercato, senza riuscirci, di fuggire in macchina. I due rapinatori, entrambi incensurati, sono stati arrestati per rapina impropria aggravata in concorso.

La donna è stata ricoverata al Pini con una ferita al volto.