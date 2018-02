Milano, tenta di rapinare due donne in pochi minuti: pregiudicato fermato da due passanti

Due tentate rapine. Una in fila all'altra. Tutte e due a pochi metri di distanza. Entrambe a danno di due donne. E per lui — cittadino nigeriano di 27 anni, pregiudicato — sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano. È successo nel primo pomeriggio di sabato 17 febbraio in via Saffi all’angolo con via Vincenzo Monti.

La prima tentata rapina intorno alle 15 quando il malvivente, si è avvicinato a una turista russa e ha tentato di rubarle la macchina fotografica, senza riuscirci. Poco dopo si è avvicinato a una ragazza di 27 anni e ha tentato di sottrarle il portafogli che teneva tra le mani. L'ha strattonata e quando lei ha riposto il borsellino nella tracolla ha tentato di strappargliela. Ma due passanti, due giovani di 18 anni, hanno visto la scena e sono intervenuti bloccandolo.

Successivamente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno arrestato il 27enne con l'accusa di tentata rapina. Nella giornata di lunedì sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.