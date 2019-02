Ragazzina di 16 anni finisce in ospedale dopo una rapina: ha usato lo spray per difendersi

Paura per una ragazzina di 16 anni a Milano. Nella serata di martedì è stata aggredita alle spalle da un uomo che prima le ha strappato la borsetta che portava a tracolla e poi l'ha colpita facendola cadere a terra e mandandola in ospedale.

Inutile il tentativo della ragazzina, un'adolescente italiana, di utilizzare lo spray urticante che portava in tasca. Il rapinatore - che la giovane ha descritto come cittadino straniero - è riuscito a fuggire senza lasciare traccia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari hanno ascoltato la ragazzina che ha riferito loro che è stata aggredita mentre percorreva via San Dionigi, in zona Porto di Mare. La pattuglia ha sentito la descrizione del malvivente ma nei paraggi non è stato trovato nessuno.

La 16enne è stata soccorsa dal personale del 118 prima sul posto e poi è stata trasportata all'ospedale Gaetano Pini in codice verde.

Un ragazzo è stato arrestato per una rapina analoga avvenuta in via Polesine poco dopo. In quel caso la vittima era una ragazza giordana di 34 anni.