Accerchiato, minacciato e rapinato nel cuore della notte: 32enne al pronto soccorso

Prima lo hanno accerchiato e minacciato, poi uno dei tre lo ha braccato e gli ha strappato il cellulare. Infine sono scappati senza lasciare traccia. Attimi di terrore per un ragazzo italiano di 32 anni, rapinato in via Stelvio a Milano.

Tutto è successo nella notte tra venerdì e sabato 16 settembre intorno alla mezzanotte e mezza, come riferito dagli agenti della Questura di Milano. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto i tre erano scappati senza lasciare alcuna traccia. La vittima ha riferito alle forze dell'ordine che i rapinatori avevano fattezze e accento sudamericano.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato al Fatebenefratelli in codice verde. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.