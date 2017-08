Rapina, spingono un 60enne fuori dall'auto: lo minacciano e scappano con il portafogli

Hanno visto che era solo in macchina, poi si sono avvicinati, hanno aperto la portiera e lo hanno spinto fuori di peso, minacciato e rapinato. Attimi di terrore quelli che ha vissuto un italiano di 60 anni, rapinato a Milano all'alba di domenica 13 agosto.

Tutto è avvenuto intorno alle 5.20 in via Tabacchi, come riferito dagli agenti della Questura di Milano. L'uomo è stato avvicinato da tre persone, descritte come originari del Nordafrica. Una volta scaraventato a terra gli hanno strappato dalle tasche il portafogli e sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti della questura di Milano, intervenuti poco dopo, non hanno potuto fare altro che raccogliere la denuncia del 60enne che, fortunatamente, non ha riportao gravi ferite in seguito alla rapina, ma solo tanta paura.