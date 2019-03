Ragazza aggredita mentre torna a casa: passanti inseguono e bloccano rapinatore

Appena hanno capito che c'era bisogno di loro sono intervenuti. Così, non senza fatica, hanno bloccato il malvivente e lo hanno poi consegnato alle forze dell'ordine.

Un ragazzo di venticinque anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì con l'accusa di rapina in concorso. Per lui le manette sono scattate verso le 2, quando - insieme a un complice, che è fuggito - ha aggredito una giovane di ventotto anni che stava tornando a casa mentre si trovava in via dei Transiti.

I due, stando a quanto ricostruito dalla Questura, hanno aggredito la vittima e le hanno strappato la borsetta. Sulle loro tracce, però, si sono subito messi due passanti - un 33enne e un 36enne - che sono riusciti a fermare uno dei due al termine di un lungo scontro fisico.

Il malvivente si è poi scagliato contro la polizia, insultando gli agenti e cercando di aggredirli a calci e pugni. L'uomo, che in tasca aveva anche qualche grammo di cocaina e hashish, è stato arrestato per rapina ed è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per il possesso della droga. La ragazza, invece, ha recuperato la sua borsa e fortunatamente non ha avuto bisogno delle cure dei medici.