Minacciano il titolare di un money transfer con un coltello: scappano con 8mila euro

Sono entrati col volto coperto da due caschi integrali e con un coltello in pugno, poi hanno terrorizzato e rapinato il negoziante. Attimi di tensione mercoledì pomeriggio all'interno di un money transfer di via Varesina a Milano (zona Villapizzone).

Tutto è successo intorno alle 15.30, secondo quanto riferito dalla Questura di Milano. I rapinatori, due uomini, sono scappati facendo perdere le loro tracce con tutti contanti presenti nella cassa: 8mila euro. Fortunatamente né il titolare del negozio né i clienti sono rimasti feriti.

Sul caso stanno indagando gli agenti del 113, intervenuti sul posto per i rilievi. Per il momento non è ancora chiaro in che direzione siano scappati. Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della zona.