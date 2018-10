Paura per una ragazza di 22 anni aggredita e rapinata in via Zamagna per un cellulare

Paura per una ragazza di 22 anni a Milano all'alba di mercoledì. Mentre percorreva a piedi via Bernardo Zamagna, in zona San Siro, è stata raggiunta da un uomo che le ha strappato lo smartphone che aveva in mano.

La vittima ha riferito ai carabinieri che l'aggressore - descritto con nordafricano - aveva gli abiti neri, era abbastanza giovane ed è fuggito a piedi. La 22enne, italiana, non è rimasta ferita.

Sul caso indagano i militari, intervenuti subito dopo la denuncia della donna per cercare di trovare il malvivente.

"San Siro è uno di quei quartieri ghetto dove il buonismo e il lassismo della sinistra producono episodi come questo". Così Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto.

"E' inaccettabile che non si possa passeggiare per strada senza il rischio di essere aggrediti, derubati o minacciati. L'amministrazione comunale anche stavolta non dirà nulla, ma è evidente il nesso tra immigrazione e reati. Non riconoscerlo - chiude Silvia Sardone - significa essere in malafede: i cittadini milanesi meritano sicuramente di essere trattati meglio".