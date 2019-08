Milano, 19enne presa a pugni in faccia da due uomini: un rapinatore fermato da un passante

Hanno scelto la loro vittima, l'hanno aggredita con violenza - nonostante fosse poco più che una ragazzina - e sono fuggiti con il bottino. Ma non avevano fatto i conti con il coraggio e la forza di un testimone, che non si è voltato dall'altra parte ed è intervenuto.

Un ragazzo di diciotto anni, un marocchino irregolare in Italia, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì con l'accusa di rapina in concorso con ignoti.

Il 18enne, insieme a un complice che per ora è riuscito a fuggire, ha aggredito una giovane italiana di diciannove anni che si trovava in viale Coni Zugna poco prima dell'una. I banditi, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'hanno avvicinata e l'hanno colpita con due pugni in faccia per portarle via l'iPhone prima di allontanarsi.

La fuga del 18enne è durata davvero poco: un ragazzo di ventinove anni, del Congo, lo ha infatti fermato in viale Papiniano e lo ha bloccato fino all'arrivo dei militari del Radiomobile. I carabinieri sono ora sulle tracce del complice, che è riuscito a scappare con il bottino. La vittima è stata medicata sul posto dal 118, ma ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Poco prima la stessa sorte è toccata a un'anziana di ottantatré anni, che è stata aggredita da due uomini per la collanina. I rapinatori sono stati arrestati dalla polizia.