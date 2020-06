Milano, ragazzi aggrediti, picchiati e rapinati per strada: arrestato baby rapinatore 15enne

Schiaffi e pugni. Tutto per farsi consegnare la cassa bluetooth. Ma qualche metro più in là c'erano i poliziotti che hanno visto tutto e sono intervenuti. L'epilogo? Un ragazzino di 15 anni denunciato e altri sette identificati. È successo lungo viale Sarca all'incrocio con via Giovanni Ansaldo nella notte tra mercoledì e giovedì 11 giugno, come riferito dalla Questura.

Tutto è accaduto intorno alla 1.20 quando una volante, inviata dalla centrale operativa in viale Sarca per il danneggiamento di alcune auto, si è imbattuta nella scena. I poliziotti hanno assistito in diretta a una rapina: un gruppo di ragazzini, infatti, stava derubando due ragazzi maggiorenni.

Quando si sono accorti della volante i ragazzini sono scappati, il 15enne (cittadino italiano) è stato l'unico membro del gruppo ad essere arrestato. Deve rispondere dell'accusa di rapina.