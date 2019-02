Tentata rapina in villa: sorprende i ladri in camera e loro lo feriscono alla testa

Molto spavento, nel tardo pomeriggio di sabato 9 febbraio, per un uomo di 72 anni che, rincasato nella sua villa ad Arese, in largo Ungaretti, ha sorpreso tre uomini in camera da letto, al primo piano, intenti ad aprire la cassaforte a muro.

I tre malviventi, che erano a volto scoperto e indossavano guanti in lattice, hanno reagito colpendo con un piede di porco alla testa il proprietario di casa, per poi scappare a gambe levate facendo perdere le proprie tracce.

Il 72enne si è recato al pronto soccorso di Rho per farsi medicare. I medici gli hanno riscontrato una ferita alla testa e lo hanno dimesso con 10 giorni di prognosi. Le sue condizioni di salute non sono comunque preoccupanti.

Sull'episodio indagano i carabinieri. E' probabile che i ladri siano fuggiti verso i campi vicini alla villa, che non dispone di telecamere di sorveglianza.