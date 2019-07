Rapina due ragazze in strada, riconosciuto da un tatuaggio

E' stato individuato un giovane accusato di avere rapinato due ragazze a Vimodrone, nell'hinterland di Milano, rubando loro 300 euro dopo aver puntato un coltello. Il fatto era accaduto il 28 giugno e il giovane era stato inseguito da un passante di 50 anni, che però nella foga aveva avuto un infarto. Ricoverato in ospedale, l'inseguitore non è mai stato in pericolo di vita e ora sta bene.

I carabinieri, indagando, hanno scoperto l'identità del malvivente, un ragazzo di 21 anni pregiudicato e in affidamento terapeutico al momento del fatto. Un militare, visionando i filmati di una telecamera, ha riconosciuto un tatuaggio (conosceva già il 21enne) e ha chiuso il cerchio.

Il giovane è stato fermato per rapina sabato sera e trasferito al carcere Beccaria. Probabilmente gli verrà revocato l'affidamento terapeutico a causa della rapina del 28 giugno. Ma siccome quel provvedimento era stato comminato per reati risalenti a quando era minorenne, la destinazione "naturale" per la custodia è proprio il carcere minorile.