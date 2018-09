Mandò in coma un anziano per rapinarlo, condannato a 11 anni: anche per tentato omicidio

Tirò due pugni in faccia ad un anziano per rapinarlo davanti al portone del palazzo in cui abitava la vittima, che finì in coma per le botte. Ora il malvivente, successivamente catturato, è stato condannato a 11 anni di carcere con il rito abbreviato. Si tratta di un romeno di 29 anni, Chestor Caldararu.

L'episodio risale al 20 aprile 2018. L'anziano, un 78enne, stava tornando a casa nell'edificio dove ha l'appartamento quando lo straniero lo ha sorpreso. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso tutta la scena, e le immagini sono poi finite anche online senza autorizzazione da parte della polizia, che comunque non ci ha messo molto a indagare e scoprire il responsabile.

Il romeno è stato indagato per rapina aggravata e tentato omicidio e il gup Maria Vicidomini, nell'udienza del rito abbreviato, ha riconosciuto l'uomo colpevole di entrambi i reati. La procura chiedeva 13 anni di carcere, il gup ne ha comminati 11, oltre a una provvisionale risarcitoria di 20 mila euro per la vittima.

L'uomo è ritenuto responsabile anche di un'altra aggressione, più o meno con le medesime modalità e nella stessa strada, comminata poco prima di quella per la quale ora Caldararu è stato condannato.