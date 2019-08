Picchia e rapina una donna in stazione: riconosciuto e fermato da un poliziotto

Picchiata e rapinata verso le otto di sera alla stazione Garibaldi, nel mezzanino. E' successo lunedì 26 agosto ma si è saputo soltanto adesso. La vittima è una donna peruviana di 49 anni che ha sporto denuncia facendo scattare le indagini della polizia, che hanno portato al fermo del presunto aggressore, mercoledì 28 agosto.

Si tratta di un 22enne del Senegal, regolare in Italia, che, secondo quanto riferito, era in affidamento in prova per un'altra rapina. La vittima si era appena congedata da alcune amiche: il 22enne l'ha avvicinata, strattonandola e picchiandola con pugni e anche dei morsi, poi le ha strappato la borsa urlandole di stare ferma e zitta.

Riconosciuto dal poliziotto

A quel punto la vittima si è rannicchiata per terra ed è stata ancora picchiata dall'aggressore. Raccolta la denuncia, gli agenti hanno iniziato a perlustrare la stazione nella speranza di rivedere il 22enne: così è avvenuto mercoledì, quando un agente lo ha riconosciuto mentre si aggirava nella zona del passante ferroviario.