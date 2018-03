Navigli, gli tira un pugno in faccia e tenta di strappargli l'iPhone: rapinatore arrestato

Si è avvicinato a lui chiedendo una sigaretta, poi gli ha tirato un pugno in faccia e si è avventato sul suo iPhone cercando di rubarglielo. L'epilogo? Le manette con l'accusa di tentata rapina. È successo nella serata di mercoledì 28 febbraio in via Segantini a Milano (zona Naviglio Pavese); nei guai un cittadino italiano di 30 anni, pregiudicato. La notizia è stata resa nota dalla Questura di Milano.

Ad arrestarlo sono state le volanti del 113 che mentre transitavano in via Segantini hanno visto la zuffa. La vittima, fortunatamente, non ha riportato traumi importanti, solo tanta paura. Il 30enne, invece, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina.