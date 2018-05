Stazione Centrale, accerchiato, minacciato e rapinato da 4 persone in pieno pomeriggio

Prima lo hanno accerchiato e minacciato, poi gli hanno strappato dalle mani il telefono e tutto quello che aveva nel portafogli: 300 euro. Infine sono scappati senza lasciare traccia. Attimi di terrore per un ragazzo italiano di 29 anni, rapinato in Piazza Duca d'Aosta a Milano, davanti alla Stazione Centrale.

Tutto è successo intorno alle 14.30 di sabato 19 maggio, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano. Quando i militari sono arrivati sul posto i quattro erano scappati senza lasciare alcuna traccia. La vittima ha riferito alle forze dell'ordine che i rapinatori avevano fattezze e accento nordafricano. Fortunatamente il giovane non ha riportato traumi e non è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Nella notte tra venerdì e sabato, invece, un cittadino italiano di 35 anni ha denunciato di essere stato accerchiato e rapinato da sette malviventi in corso Como. In questo caso i malviventi — descritti sempre agli investigatori come uomini nordafricani — sono scappati con 250 euro in contanti e un anello.