"Vi diamo un passaggio": ragazzo e ragazza rapinati dopo la festa di Capodanno a Milano

Hanno finto di offrire loro un passaggio. Poi, li hanno aggrediti e rapinati. Capodanno amaro per un ragazzo e una ragazza - ventitré anni lui e diciotto lei -, finiti nel mirino di due ladri che li hanno derubati di tutto.

I due, turisti in città per le feste, sono stati fermati da un uomo e una donna verso le 6 del mattino in via Comacchio dopo aver fatto festa per celebrare l'inizio del nuovo anno. I ragazzi si sono accordati con la coppia per avere un passaggio in cambio di un compenso, ma una volta saliti su un furgone sono stati minacciati e scippati di un portafogli con all'interno 300 euro.

I malviventi sono quindi fuggiti con il bottino, mentre i ragazzi sono tornati nel loro hotel in via Washington e da lì - verso le 7.30 - hanno allertato la polizia, che adesso indaga sulla rapina ed è sulle tracce dei due finti tassista. Durante il colpo, la 18enne è stata colpita alla testa, ma non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.