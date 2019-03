Uomo rapinato in pieno centro: minacciato con un coltello dal branco, rubato l'iPhone

Lo hanno accerchiato e minacciato. Poi gli hanno puntato contro un coltello e lo hanno derubato. Un uomo di trentasei anni, cittadino italiano, è stato rapinato lunedì pomeriggio in piazzale Cadorna a Milano.

Verso le 18, stando a quanto ha raccontato lui stesso, è stato avvicinato in piazza da tre persone, che lo hanno circondato. I tre - descritti come nordafricani - lo hanno minacciato con una lama e lo hanno costretto a consegnare loro 60 euro in contanti e un telefono, un iPhone X.

Il branco è poi fuggito con il bottino e la vittima ha dato l'allarme.

Giovedì scorso Cadorna era stata teatro di un altro "colpo". Sei baby ladri, infatti, avevano borseggiato una ragazza mentre usciva dalla metropolitana. Era stata proprio lei a inseguire il gruppetto, con i carabinieri che erano riusciti a fermare tre giovanissimi: un 18enne, un 16enne e un 14enne.