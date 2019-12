Milano, rapinato il ristoratore dei vip: "Pistola contro per rubarmi soldi contanti e orologio"

Lo avrebbero atteso fuori dal suo locale. Lì, gli avrebbero puntato una pistola contro e poi sarebbero scappati con il bottino. Davide Lacerenza, il ristoratore dei vip che può "vantare" oltre 150mila follower sul suo aggiornatissimo profilo Instagram, ha denunciato di essere stato rapinato domenica sera da due uomini armati.

Lacerenza, che in città gestisce un ristorante in via Napo Torriani e una "Gintoneria" in via comune Antico, ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito appena sceso dall'auto proprio nel parcheggio della "Gintoneria". Due uomini, secondo quanto messo a verbale dal ristoratore, lo avrebbero avvicinato, gli avrebbero puntato contro una pistola e gli avrebbero portato via qualche centinaio di euro in contanti e un Patek Philippe che - sempre stando alla denuncia - era una replica dal valore di circa 300 euro.

Video | Lo sfogo su Instagram dopo la rapina

L'imprenditore ha fornito ai poliziotti delle Volanti anche una descrizione dei due rapinatori, che erano a volto scoperto e di carnagione chiara. Inoltre, lui stesso ha postato tra le proprie "storie" su Instagram un frame tratto dalle telecamere di video sorveglianza che sembra immortalare proprio il momento della rapina.

"Ci sono due cose importantissime: la salute e la libertà - ha poi detto sui social Lacerenza, 'noto' anche per essere l'ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi -. Vale la pena girare armati e rischiare cinque o sei anni di galera per un orologio? Io me ne compro un altro domani, con due giorni di lavoro - ha continuato il ristoratore -. Riflettete su questo, soprattutto quando si è sprovveduti, in un'epoca come questa in cui sono telecamere in tutte le parti" ha concluso, facendo verosimilmente riferimento proprio alle telecamere che avrebbero ripreso il blitz.

La polizia, raccolta la denuncia dell'uomo, ha iniziato tutte le indagini del caso per verificare il suo racconto e dare la caccia ai presunti rapinatori.

Non è la prima volta negli ultimi giorni che Lacerenza fa parlare di sé. A fine novembre, infatti, l'imprenditore - a bordo della sua Ferrari - si era reso protagonista di una folle sfida di velocità in città con una Ducati. Lui stesso, a testimonianza della sfida, aveva immortalato tutto su Instagram con le immancabili "storie".

Foto - Il frame pubblicato da Lacerenza