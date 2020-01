'Hai una sigaretta?': 24enne colpito col calcio della pistola in testa e rapinato sui Navigli

Lo hanno avvicinato con la scusa di una sigaretta. Poi, lo hanno colpito e scippato. Rapina mercoledì sera sui Navigli a Milano, dove un ragazzo italiano di ventiquattro anni ha raccontato di essere stato derubato da alcuni uomini che lo avrebbero aggredito nei pressi del parco Baden Powell, l'area verde che si trova in corso di Porta Ticinese.

Il 24enne, che non ha saputo dire con esattezza quanti fossero gli aggressori, ha spiegato alla polizia di essere stato "agganciato" con la richiesta di una sigaretta e di essere stato colpito alla testa, pochi attimi dopo, con il calcio di una pistola.

A quel punto, i malviventi - almeno un paio - gli hanno portato via un iPhone 5 e venti euro in contanti per poi far perdere le proprie tracce. Il giovane è stato invece soccorso da un'ambulanza del 118: i sanitari lo hanno medicato sul posto ma per lui non c'è stato bisogno del ricovero in ospedale.

Lui stesso, nella denuncia, ha ricostruito l'accaduto, specificando che i rapinatori indossavano un bomber color azzurro.