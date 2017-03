Uomo seguito in casa dai rapinatori: picchiato, legato e tenuto in ostaggio da due uomini

Rapina domenica pomeriggio in via Porpora, zona piazzale Loreto, dove un uomo di cinquantuno anni - italiano - è stato aggredito e tenuto in ostaggio da due uomini, che lui stesso ha descritto come nordafricani.

Il cinquantunenne, stando a quanto denunciato ai carabinieri, sarebbe stato seguito dai due rapinatori fino al condominio in cui vive. Poi, sarebbe stato colpito con un pugno al volto e costretto ad entrare in casa.

Lì, faccia a faccia coi rapinatori, sarebbe stato legato mani e piedi ad una sedia, mentre i due uomini mettevano a soqquadro l’abitazione.

I rapinatori - descritti come un uomo bassino e magro e uno più alto e corpulento - avrebbero portato via soltanto pochi euro, qualche gioiello e le chiavi dell’auto della vittima.

Loro stessi, pochi minuti dopo, avrebbero preso la macchina - una Daihatsu “Cuore” che era parcheggiata in via Costa - e si sarebbero allontanati a bordo della vettura.

È stata proprio la vittima, dopo essersi liberata dal nastro adesivo, ad allertare i carabinieri, che ora sono a caccia dei due malviventi.