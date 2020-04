Rapina la farmacia e corre a comprarsi una dose di coca: arrestato dai carabinieri

Occhiali da sole a specchio sul volto e "cric" in mano. È entrato in azione così il rapinatore che nel pomeriggio di lunedì 20 aprile ha assaltato la farmacia comunale di Corso Europa a Solaro. Era scappato con 400 euro, ma i carabinieri della compagnia di Rho lo hanno arrestato dopo che aveva comprato una dose di cocaina. In manette un italiano di 31 anni già noto alle forze dell'ordine. La notizia è stata resa nota dall'Arma attraverso un comunicato.

Tutto è iniziato alle 12.40 quando l'uomo ha fatto irruzione nella farmacia comunale: ha minacciato un farmacista con una chiave a bussola e si è fatto consegnare 400 euro. Infine è scappato facendo perdere le proprie tracce. Poco dopo, una pattuglia della Sezione Radiomobile lo ha intercettato a bordo di una Chevrolet Aveo. Raggiunto, il 31enne è stato fermato e identificato. Addosso aveva ancora gli indumenti utilizzati poco prima per compiere la rapina e all'interno dell'auto sono stati trovati gli occhiali a specchio, la chiave a bussola metallica utilizzata, 360 euro in contanti e una dose di cocaina che lo stesso ha ammesso di aver comprato con i proventi della rapina.

Il 31enne è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di sostanza stupefacente. Il soggetto veniva poi condotto presso la Casa Circondariale di Monza a disposizione dell’ autorità giudiziaria.